«Из них детей — 33, медработников — 24. Также за минувшие сутки: госпитализированы 559 человек; летальных случаев 58», — говорится в материале.
Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса за 24 часа зарегистрировали в Киеве (223), Днепропетровской (59), Харьковской (57), Донецкой (51) и Киевской (51) областях.
Днем ранее сообщалось о 835 новых инфицированных коронавирусом, 22 июня — о 296, 21 июня — о 323.
Всего с начала пандемии на Украине заболели 2 231 914 человек, скончались 52 181 пациент.