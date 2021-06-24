За минувшие сутки на Украине зафиксировали 937 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба Минздрава страны

Коварный и опасный: как распознать и лечить индийский штамм COVID-19, который уже в России и на подходе к Украине © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса за 24 часа зарегистрировали в Киеве (223), Днепропетровской (59), Харьковской (57), Донецкой (51) и Киевской (51) областях.

Днем ранее сообщалось о 835 новых инфицированных коронавирусом, 22 июня — о 296, 21 июня — о 323.

Всего с начала пандемии на Украине заболели 2 231 914 человек, скончались 52 181 пациент.