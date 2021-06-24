Впервые в своей истории украинская сборная примет участие в 1/8 финала чемпионата Европы. Более того, украинская команда стала одной из четырех лучших, занявших третьи места в своих группах.
По итогам группового этапа Украина в группе С набрала три очка, а разница мячей у украинской сборной — 4:5. Что касается квартета E, то в матче Испании и Словакии не была зафиксирована ничья, а Швеция не проиграла Польше.
Для того, чтобы занять второе место и гарантированно выйти в плей-офф, команде Украины нужно было не проиграть сборной Австрии, но украинцы завершили этот матч со счетом 1:0 не в свою пользу.
В 1/8 финала украинцы сыграют либо со Швецией, либо с кем-то из группы смерти.