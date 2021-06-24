Сборная Украины, несмотря на полученное поражение от Австрии в третьем туре Евро-2020, все равно вышла в плей-офф чемпионата благодаря поражению словаков от Испании

«Плохому танцору...»: футбольный эксперт назвал главную причину провала сборной Украины на Евро-2020 © uafukraine/Инстаграм

По итогам группового этапа Украина в группе С набрала три очка, а разница мячей у украинской сборной — 4:5. Что касается квартета E, то в матче Испании и Словакии не была зафиксирована ничья, а Швеция не проиграла Польше.

Для того, чтобы занять второе место и гарантированно выйти в плей-офф, команде Украины нужно было не проиграть сборной Австрии, но украинцы завершили этот матч со счетом 1:0 не в свою пользу.

В 1/8 финала украинцы сыграют либо со Швецией, либо с кем-то из группы смерти.