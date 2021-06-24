Правительство Франции внесло Россию в список «красных» стран с высоким риском распространения коронавируса. Об этом 23 июня заявил официальный представитель правительства республики Габриэль Атталь, передает Le Figaro

Коронавирус: в «красных» Черновцах открывают крупнейший рынок © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По его словам, среди новых случаев заражения в стране до 10% приходится на новый индийский штамм «дельта». В департаменте Ланды на него приходится 70% случаев заражения.

Согласно распоряжению правительства, поездки в страны с высоким риском распространения коронавируса не рекомендуются, за исключением особых обстоятельств. Прибывающие из этих стран должны проходить обязательный карантин.

Вчера в России за сутки выявили 17 594 случая заболевания COVID-19. Больше всего заражений зафиксировали в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.