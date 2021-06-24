В тексте отмечается, что дети и подростки переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые.
«Поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого COVID-19, их нужно вакцинировать в менее срочном порядке, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников», — отметила ВОЗ.
Ранее в организации отмечали, что насчет использования вакцин для детей пока что «нет достаточных данных».
В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», который создан на основе аденовируса человека. Затем регистрацию прошли еще три отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона», «КовиВак», а также однокомпонентная «Спутник Лайт».