Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые признала, что детей и подростков можно вакцинировать от коронавируса. Обновленные рекомендации опубликовали на днях на сайте организации

Стала известна средняя цена на вакцину от COVID-19 на Украине © РИА Новости, Кирилл Брага / Перейти в фотобанк отмечается, что дети и подростки переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые.

«Поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого COVID-19, их нужно вакцинировать в менее срочном порядке, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников», — отметила ВОЗ.

Ранее в организации отмечали, что насчет использования вакцин для детей пока что «нет достаточных данных».

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», который создан на основе аденовируса человека. Затем регистрацию прошли еще три отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона», «КовиВак», а также однокомпонентная «Спутник Лайт».