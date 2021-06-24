Президент Грузии Саломе Зурабишвили на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве 23 июня назвала обеспечение безопасности в Черном море и киберпространстве наиболее перспективными сферами сотрудничества с Украиной на пути интеграции в Евросоюз (ЕС), передает Укринформ

Грузия возвращает своего посла на Украину, отозванного из-за Саакашвили © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

При этом она подчеркнула, что общей задачей республик является «деоккупация» своих территорий, и в этом направлении страны также планируют наладить сотрудничество.

«У пути интеграции в ЕС не существует альтернативы. Для наших стран — это одна серьезная перспектива, и мы достигли большого прогресса на этом пути», — сказала Зурабишвили.

Она также пригласила украинского лидера посетить Тбилиси с официальным визитом и подчеркнула, что грузинская делегация обязательно посетит саммит «Крымской платформы» — международной площадки, на которой Киев планирует рассмотреть пути возвращения полуострова под свой контроль.

В мае 2020 года Грузия отозвала своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины. На родине Саакашвили заочно осужден и находится в розыске.

В апреле 2021 года дипломат вернулся в украинскую столицу после телефонных переговоров лидеров двух стран. 23 июня Зурабишвили совершила свой первый официальный визит в Киев, где объявила о нормализации отношений между республиками.