Российского певца Филиппа Киркорова признали угрозой национальной безопасности на Украине. Об этом 23 июня сообщили на сайте министерства культуры и информационной политики страны

Случайное видео из Дубая пролило свет на то, как реально выглядит Киркоров © Филипп Киркоров/Инстаграм внесения Киркорова в черный список не называются.

Минкульт страны периодически обновляет список по представлению Службы безопасности Украины , которая и определяет лиц, якобы опасных для нацбезопасности.

Киркоров включен в перечень приказом министерства от 22 июня 2021 года. Письмо от СБУ поступило в ведомство 11 июня.

В январе Киркоров заявил о предательстве президента Украины Владимира Зеленского. Он утверждал, что раньше они с политиком были близкими друзьями, а также «делили одну сцену и телеэфиры». По словам исполнителя, Зеленский отрекся от него и так и не разрешил ему въезжать на Украину.