Политолог, бывший депутат Верховной Рады Тарас Черновол 23 июня в своей статье для издания «Главред» заявил, что стратегический диалог между Россией и США является «плохим знаком» для Украины

100 дней Байдена: какое значение для президента США имеют Россия и Украина © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Нед Прайс сообщил о подготовке Соединенными Штатами проведения стратегического диалога с Россией, который также затронет и Украину.

По мнению политолога, стратегический диалог означает достижение договоренностей, удовлетворяющих обе стороны, и такого диалога не может быть между странами, «занимающими диаметрально противоположные позиции».

При этом Черновол выразил надежду, что в ближайшее время Вашингтон даст какое-то дополнительное объяснение. Он также сделал вывод, что подобные заявления говорят о том, что Россия и США достигли возможных точек компромисса, в которых Украина «выглядит средством размена».