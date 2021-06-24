Черновол напомнил, что ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс сообщил о подготовке Соединенными Штатами проведения стратегического диалога с Россией, который также затронет и Украину.
По мнению политолога, стратегический диалог означает достижение договоренностей, удовлетворяющих обе стороны, и такого диалога не может быть между странами, «занимающими диаметрально противоположные позиции».
При этом Черновол выразил надежду, что в ближайшее время Вашингтон даст какое-то дополнительное объяснение. Он также сделал вывод, что подобные заявления говорят о том, что Россия и США достигли возможных точек компромисса, в которых Украина «выглядит средством размена».