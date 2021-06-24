Климатические изменения на территории Украины могут через несколько десятков лет превратить страну в пустыню. Об этом 23 июня заявили в министерстве экологии страны, передает Vesti.ua

Экология: новый закон о пакетах избавит Украину от пластика? © кадр из видео Украина.ру

В настоящее время в стране примерно 20 миллионов гектаров земли подвержены пыльным бурям, а более шести миллионов гектаров подвергаются ветровой и водной эрозии.

Экологи отметили, что распаханность полей, вырубка лесов и загрязнение вод являются основными трудностями Украины.

По данным ведомства, если на проблемы своевременно не отреагировать все закончится тем, что Украина столкнется с серьезным дефицитом воды и продовольствия.

В январе экологи рассказали о вторичном радиоактивном загрязнении в Чернобыльской зоне из-за лесных пожаров в этом районе весной 2020 года. Как отметил вице-президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Валентин Щербина, каждый новый пожар формирует новую карту загрязнения. Это происходит из-за того, что радионуклиды поднимаются в воздух и рассеиваются там, где раньше было относительно безопасно.