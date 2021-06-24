Ранее сборные России и Украины провели заключительные матчи группового этапа чемпионата Европы по футболу. Сборная России крупно проиграла сборной Дании (1:4), заняла последнее место и вылетела из турнира. Сборная Украины уступила сборной Австрии (0:1), занимает третье место с разницей забитых и пропущенных мячей 4:5.
Эксперт подчеркнул, что в России реагируют на это противостояние гораздо спокойнее, а на Украине гораздо острее.
«Если мы предположим, что Украине придется играть в Петербурге (не важно с кем), как быть со «страной-агрессором»? Не ехать? Вряд ли. Ехать? Но там давно футбольное боление исчезло, вместо него остались психические вариации. А что если вдруг сборная Украины поедет играть в Россию и там проиграет? Это «зрада» или «перемога»? Тут масса всяких вариантов, которые к футболу не имеют никакого отношения», — рассуждает Мармазов.
Говоря о наставниках команд Станиславе Черчесове и Андрее Шевченко, собеседник издания отметил, что с некоторым скепсисом относится к тренерским способностям и возможностям и одного, и второго, добавив, что для них сам факт выступления на чемпионате Европы — это достаточный повод для того, чтобы терпеть конструктивную и неконструктивную критику.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.