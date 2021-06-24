Если бы сборные России и Украины на Евро-2020 (2021) сошлись в очном поединке, это стало бы весьма драматичной историей, но это был бы пятипроцентный раствор футбола в политике. Об этом рассказал бывший руководитель пресс-службы ФК «Шахтер» (Донецк) Руслан Мармазов в интервью изданию Украина.ру

Руслан Мармазов: кто он © Олег Измайлов

Эксперт подчеркнул, что в России реагируют на это противостояние гораздо спокойнее, а на Украине гораздо острее.

«Если мы предположим, что Украине придется играть в Петербурге (не важно с кем), как быть со «страной-агрессором»? Не ехать? Вряд ли. Ехать? Но там давно футбольное боление исчезло, вместо него остались психические вариации. А что если вдруг сборная Украины поедет играть в Россию и там проиграет? Это «зрада» или «перемога»? Тут масса всяких вариантов, которые к футболу не имеют никакого отношения», — рассуждает Мармазов.

Говоря о наставниках команд Станиславе Черчесове и Андрее Шевченко, собеседник издания отметил, что с некоторым скепсисом относится к тренерским способностям и возможностям и одного, и второго, добавив, что для них сам факт выступления на чемпионате Европы — это достаточный повод для того, чтобы терпеть конструктивную и неконструктивную критику.

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