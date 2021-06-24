Силы ДНР/ЛНР в случае полномасштабного наступления ВСУ не смогут отбиться без помощи России. Более того, нужно прекратить все разговоры на эту тему и обозначить Донбасс зоной российских интересов. Об этом рассказал военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Александр Жилин: Сегодня США создали ситуацию, которая угрожает безопасности всей Европы © Twitter, Александр Жилин

Москве следует научиться работать так, как работают американцы, которые приезжают за тридевять земель и назначают те или иные страны зоной своих интересов, подчеркнул специалист.

«Почему мы, когда речь идет о нашем собственном подбрюшье, начинаем лукавить? Не надо. Сказали: «Вот это не отдадим, вот это не отдадим» — и все. А кто не верит, тот пожалеет, что на свет родился»», — категоричен Жилин.

По его мнению, России также следовало бы брать пример с Израиля, когда за каждого гражданина Израиля государство стоит насмерть.

«Я считаю, что мы должны поступать так же. Если мы сказали, что там Русский мир, значит, мы обязаны этот Русский мир защитить. И все должны знать, что, если ты только косо посмотришь на этот Русский мир, ты можешь получить», — убежден военный эксперт.

Собеседник издания добавил, что для защиты Донбасса необязательно вводить войска, достаточно сделать на дипломатическом уровне корректное, но жесткое заявление.

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