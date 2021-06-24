Сейчас активно идет подготовка к учениям Sea Breeze 2021, по сценарию которых коалиционную группу привлекут к «стабилизации кризисной ситуации», вызванной деятельностью «незаконных вооруженных формирований», которым «власти соседней страны оказывают всестороннюю поддержку». Посольство России заявило, что эти украино-американские маневры повышают риски непреднамеренных инцидентов в Черном море, поэтому важно отказаться от них.
Специалист считает, что причиной военного конфликта Украины с Россией могут стать сверхкритические отношения Пекина и Вашингтона, когда США, чтобы отвлечь внимание, нам могут устроить войну на российских границах.
Также, по его мнению, вряд ли эта война случится ближе к выборам в Госдуму или ближе к 2024 году, так как если проанализировать внешнюю политику британцев и американцев, то видно, что они по всему миру создают кризисные ситуации, держат их в замороженном виде, чтобы потом расконсервировать в любой момент.
«Тот же Карабах. Вроде замирение было, а тут бац — и выстрелило. А почему? А потому что занялись проблемой Кавказа. Сейчас там очень активно ведется работа по раскачиванию ситуации. Я еще два года назад говорил в интервью, что на Кавказ заехало множество «специалистов по межэтническим отношениям» из Польши и других государств», — привел пример Жилин.
Сейчас пытаются сталкивать различные национальные и религиозные группы, эта война не прекращается ни на минуту, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.