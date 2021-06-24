Единственная форма ответа на статью президента РФ Владимира Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое» - это конкретные действия правительств европейских стран по выстраиванию сотрудничества с Россией. Об этом сказал политолог Александр Асафов в интервью изданию Украина.ру

Не бандеровцы: Путин назвал главных виновников госпереворота на Украине © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

«Я не думаю, что мы ждем какого-то ответа, и Владимир Путин в данном случае. Я думаю, что здесь применимо такое достаточно известное выражение как «имеющий уши да услышит», что наша позиция выглядит именно так. Мы считаем, что действия наших зарубежных оппонентов обусловлены в такой логике, наша логика изложена, и мы по ней и дальше будем действовать, несмотря на те абсурдные решения, которые принимаются нашими зарубежными оппонентами», — сказал политолог.

Он подчеркнул, что статья стала декларацией России готовности к открытому, честному и созидательному взаимодействию со странами мира, и единственный ожидаемый ответ здесь — действия по выстраиванию сотрудничества и по увековечиванию памяти нашей победы.

Полностью прочитать интервью можно здесь.

Ранее в немецкой газете Die Zeit была опубликована статья Владимира Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое». В ней президент РФ отметил, что нельзя переписать историю, и призвал мировое сообщество признать ошибки прошлого и сосредоточиться на решении актуальных проблем.