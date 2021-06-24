Глава армянской партии «Гражданский договор» Никола Пашинян победил на парламентских выборах, так как задействовал все ресурсы для этого, а также ему помогли оппоненты, которые, вместо того, чтобы объединиться, действовали против друг друга, сказал в интервью Украина.ру президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

Эксперт подчеркнул, что административный, организационный и информационный ресурсы были в руках у Пашиняна. По словам эксперта, и.о. премьера Армении также получил одобрение от европейских и американских коллег.

«Пашинян по сути раздробил электорат. Если бы партии были консолидированы по площадной модели, у них был бы какой-то успех, а так 20% голосов оказались просто потерянными», — сказал Абзалов.

«Национальная деградация»: Гаспарян оценил голосование за Пашиняна © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия «Гражданский договор» и.о. премьера Никола Пашиняна, согласно данным ЦИК, побеждает с 53,92%, блок «Айястан» (самоназвание Армении) экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04%.

Третьим идет блок «Честь имею» бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил.

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