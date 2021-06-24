Россия будет отслеживать американо-украинские учения Sea Breeze 2021 в Черном море. Она будет держать свои вооруженные силы, которые обеспечивают безопасность в этом регионе, в повышенной боевой готовности. Об этом рассказал военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Александр Жилин: Сегодня США создали ситуацию, которая угрожает безопасности всей Европы © Twitter, Александр Жилин

«Мы будем мониторить общий план этих учений: чего они хотят и как они это будут осуществлять. Нам нужно понимать алгоритм возможных провокаций, связанных с Крымом или Донбассом. Другого способа воздействовать на группу стран, которые проводят военные учения, фактически не существует», — уверен специалист.

Кроме того, Россия может планировать и свои учения таким образом, чтобы ее «друзья» понимали, что ответ будет, и ответ будет очень серьезный, подчеркнул Жилин.

«Потому что это вопиющий случай, когда в Черное море заходят корабли, в том числе США, и перебрасываются значительные силы личного состава. При этом, как только мы с Белоруссией на своей территории проводим какие-то маневры, у них сразу начинается истерика», — указал он.

Эти маневры один из ярких разведпризнаков того, что противоположная сторона не сбрасывает со счетов развитие военного конфликта между Украиной и Россией, заключил собеседник издания.

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