Сейчас активно идет подготовка к учениям Sea Breeze 2021, по сценарию которых коалиционную группу привлекут к «стабилизации кризисной ситуации», вызванной деятельностью «незаконных вооруженных формирований», которым «власти соседней страны оказывают всестороннюю поддержку». Посольство России заявило, что эти украино-американские маневры повышают риски непреднамеренных инцидентов в Черном море, поэтому важно отказаться от них.
«Мы будем мониторить общий план этих учений: чего они хотят и как они это будут осуществлять. Нам нужно понимать алгоритм возможных провокаций, связанных с Крымом или Донбассом. Другого способа воздействовать на группу стран, которые проводят военные учения, фактически не существует», — уверен специалист.
Кроме того, Россия может планировать и свои учения таким образом, чтобы ее «друзья» понимали, что ответ будет, и ответ будет очень серьезный, подчеркнул Жилин.
«Потому что это вопиющий случай, когда в Черное море заходят корабли, в том числе США, и перебрасываются значительные силы личного состава. При этом, как только мы с Белоруссией на своей территории проводим какие-то маневры, у них сразу начинается истерика», — указал он.
Эти маневры один из ярких разведпризнаков того, что противоположная сторона не сбрасывает со счетов развитие военного конфликта между Украиной и Россией, заключил собеседник издания.
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