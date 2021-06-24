Ответ России на размещение американских ракет на территории Украины без ее вступления в НАТО может быть разным, но в любом случае это сильно понижает порог безопасности, прежде всего самой Украины. Об этом рассказал военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Александр Жилин: Сегодня США создали ситуацию, которая угрожает безопасности всей Европы © Twitter, Александр Жилин Джо Байден заявил, что Украина сможет рассчитывать на план действий по присоединению к Североатлантическому альянсу, когда будет соответствовать определенным критериям, в том числе — искоренит коррупцию. Президент России Владимир Путин отметил, что в случае вступления Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы составит менее десяти минут, и подчеркнул, что в этом вопросе для России проходит «красная линия».

Совокупный военный потенциал у России гораздо мощнее, и ее загоняют в условия, когда, учитывая критическое для нее подлетное время, Москва напишет в доктрине по национальной безопасности понятие упреждающего удара, подчеркнул специалист.

«Если не будет никакого другого выхода и поступит информация о том, что противник готовится нанести удар или разворачивает комплексы, ждать, пока полетит ракета, и перехватывать ее средствами противовоздушной обороны нет никакого смысла. Надо подавлять их на территории противника. И это уже объективно не наша вина», — уверен Жилин.

Поэтому в данном случае речь идет о создании в целом по всей Европе сверхкритических условий, что американцам, которые находятся на отдельном континенте, весьма и весьма выгодно, заключил собеседник издания.

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