Сейчас республиканцы критикуют с пеной у рта слабость президента Джо Байдена, говоря, что он не твёрд, что надо было сделать всё возможное, чтобы «Северный поток – 2» не состоялся. Об этом рассказал американо-российский журналист Павел Кожевников в интервью изданию Украина.ру

Павел Кожевников. Кто он © Facebook, Pavel Kozhevnikov Владимир Путин сообщил, что завершена укладка первой нитки «Северного потока — 2». Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США новыми заявлениями по санкциям в отношении газопровода не могут прикрыть свою неконкурентоспособность.

Многие демократы надеются, что Байден в конечном итоге сможет гарантировать Украине работу её газотранспортной системы, чтобы газ шёл через украинскую территорию, отметил эксперт.

«Пока же американские политики обеих партий считают, что в отношении России нужна политика кнута и пряника. На их взгляд, всё в России плохо, экономика держится на нефти и газе (отсюда и такая реакция на «Северный поток — 2»), люди недовольны президентом Путиным, готовы к восстанию. Каспаровы-илларионовы-шендеровичи-навальные и другие «противники режима» их убеждают в правильности выбранного жёсткого курса в отношении России», — указал Кожевников.

США делают то, что делала бы любая страна на их месте, — отстаивают свои интересы, а если при этом наносится вред России, то их это не волнует, заключил собеседник издания.

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