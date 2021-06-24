Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что завершена укладка первой нитки «Северного потока — 2». Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США новыми заявлениями по санкциям в отношении газопровода не могут прикрыть свою неконкурентоспособность.
Многие демократы надеются, что Байден в конечном итоге сможет гарантировать Украине работу её газотранспортной системы, чтобы газ шёл через украинскую территорию, отметил эксперт.
«Пока же американские политики обеих партий считают, что в отношении России нужна политика кнута и пряника. На их взгляд, всё в России плохо, экономика держится на нефти и газе (отсюда и такая реакция на «Северный поток — 2»), люди недовольны президентом Путиным, готовы к восстанию. Каспаровы-илларионовы-шендеровичи-навальные и другие «противники режима» их убеждают в правильности выбранного жёсткого курса в отношении России», — указал Кожевников.
США делают то, что делала бы любая страна на их месте, — отстаивают свои интересы, а если при этом наносится вред России, то их это не волнует, заключил собеседник издания.
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