Вряд ли Казахстан ожидают какие-то серьезные конфликты внутри властных элит. С кормовой базой в республике все в порядке, в отличие от соседней Киргизии. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: В Казахстане будут критиковать Евразийский союз, но не выйдут из него © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Кормовая база все-таки сохраняется для многих элитных групп, в отличие от того же Кыргызстана, где единственного крупного инвестора начинают мочить (имеется в виду инициатива о национализации месторождения золота Кумтор), где мигранты уже столько денег не привозят и где даже с наркотрафиком есть свои сложности. В Казахстане не столь печальная ситуация в этом плане. То, что необходимо, эти люди получают и в плане заработка, и в плане определенного уровня влияния», — констатировал эксперт.

В целом в Казахстане завершилась наиболее опасная часть транзита власти, страна довольно успешно перепрыгнула через ров, который мог быть наполнен конфликтами и нестабильностью, проведя выборы, констатировал Полетаев.

Самая главная задача для политической элиты Казахстана — дотянуть до 2024 года в спокойном рабочем состоянии, а с того момента уже можно будет думать про какие-то глобальные изменения в системе власти, заключил собеседник издания.

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