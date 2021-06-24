Ранее Октябрьский райсуд Бишкека постановил взыскать с «Кумтор голд компани» (КГК) свыше 3 миллиардов долларов в пользу государства за нарушение экологических норм. За день до этого парламент принял в трех чтениях законопроект, позволяющий кабинету министров взять КГК под внешнее управление в случае нарушения экологических требований.
«Кормовая база все-таки сохраняется для многих элитных групп, в отличие от того же Кыргызстана, где единственного крупного инвестора начинают мочить (имеется в виду инициатива о национализации месторождения золота Кумтор), где мигранты уже столько денег не привозят и где даже с наркотрафиком есть свои сложности. В Казахстане не столь печальная ситуация в этом плане. То, что необходимо, эти люди получают и в плане заработка, и в плане определенного уровня влияния», — констатировал эксперт.
В целом в Казахстане завершилась наиболее опасная часть транзита власти, страна довольно успешно перепрыгнула через ров, который мог быть наполнен конфликтами и нестабильностью, проведя выборы, констатировал Полетаев.
Самая главная задача для политической элиты Казахстана — дотянуть до 2024 года в спокойном рабочем состоянии, а с того момента уже можно будет думать про какие-то глобальные изменения в системе власти, заключил собеседник издания.
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