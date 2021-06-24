Китай является одним из важных соседей Казахстана, но торговля с ним не столь значима, чем это представляется. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: В Казахстане будут критиковать Евразийский союз, но не выйдут из него © РИА Новости, Владимир Трефилов Александр Панкин заявлял, что проработка консолидированного ответа на санкции Запада поставлена в повестку дня ЕАЭС. В Казахстане на это ответили, что страна выступает против политизации объединения и что Республика Казахстан никаких переговоров о «консолидированных мерах» стран ЕАЭС в ответ на санкции других государств не ведет.

Можно предъявлять сколько угодно претензий к России или ЕАЭС, но сам Китай частенько закрывает границу и предъявляет достаточно жесткие требования к поставке казахстанских товаров, подчеркнул эксперт.

«Я помню, как у нас экспортеры пшеницы несколько лет мучились, чтобы просто соответствовать всем этим жутким нормам. Не так-то это все просто», — указал Полетаев.

Казахстан ведет себя компетентно в ЕАЭС, лоббирует много своих инициатив, поэтому в республике никто не собирается отказываться от интеграции, другое дело, что будут стараться учитывать национальные интересы в этом плане, заключил собеседник издания.

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