Основная претензия к ЕАЭС, которая сегодня высказывается в Казахстане, состоит в том, что у республики дисбаланс во внешней торговле с РФ, когда импорт превышает экспорт. Из этого делается вывод, что страна якобы терпит убытки. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: В Казахстане будут критиковать Евразийский союз, но не выйдут из него © РИА Новости, Владимир Трефилов Александр Панкин заявлял, что проработка консолидированного ответа на санкции Запада поставлена в повестку дня ЕАЭС. В Казахстане на это ответили, что страна выступает против политизации объединения и что Республика Казахстан никаких переговоров о «консолидированных мерах» стран ЕАЭС в ответ на санкции других государств не ведет.

Однако, подчеркнул эксперт, мы не знаем наверняка, какую роль в этом играют двусторонние российско-казахстанские отношения, а какую — ЕАЭС, и мы не знаем наверняка, что поменяется, если Казахстан выйдет из Евразийского союза.

«Мы все равно заперты геополитически, мы не имеем выхода к морю, кроме Каспийского, и нам все равно придется работать с Россией, потому что основные экспортные потоки и импорт через нее идут. Хотя у нас Китай рядом, но торговля с ним не столь значима, как это представляется», — констатировал Полетаев.

Официально от ЕАЭС никто не отказывается, другое дело, что за последние два-три года Казахстан стал более самодостаточен в этом объединении, и в стране и дальше будет звучать критика, что переговорщики от республики якобы недостаточно пролоббировали ее интересы, заключил собеседник издания.

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