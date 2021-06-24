В целом население Казахстана поддерживает членство страны в Евразийском экономическом союзе. Другое дело, что публичных социологических опросов на эту тему в последние два-три года не проводилось. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: В Казахстане будут критиковать Евразийский союз, но не выйдут из него © РИА Новости, Владимир Трефилов Александр Панкин заявлял, что проработка консолидированного ответа на санкции Запада поставлена в повестку дня ЕАЭС. В Казахстане на это ответили, что страна выступает против политизации объединения и что она никаких переговоров о «консолидированных мерах» стран ЕАЭС в ответ на санкции других государств не ведет.

Очень тяжело понять, увеличилась ли эта поддержка или уменьшилась, а ориентироваться на лидеров общественного мнения не совсем объективно, потому что они часто меняют свое мнение и информационную повестку, пояснил эксперт.

Также, по его словам, в Казахстане нет никакой критики против членства страны в СНГ, ОДКБ или ШОС, но ЕАЭС воспринимается как некая концентрация зла и попытка реализовать имперские амбиции России.

«Но, во-первых, надо понимать, что никто никого не держит в этой организации. Процедура выхода прописана, и в течение года это можно сделать, если кто-то пожелает. Но, к сожалению, никто не задается вопросом, что будет, если Казахстан выйдет из Евразийского союза, насколько ему станет от этого лучше. А может быть, будет хуже. Никто же это не просчитывает. Таких аргументов нет. Тут нужны профессиональные экономисты, которые могли бы это все описать, но таких не находится. Очень много голословной критики», — сетует Полетаев.

В Казахстане никто не собирается от интеграции отказываться, другое дело, что будут стараться учитывать национальные интересы в этом плане, заключил собеседник издания.

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