В Казахстане, как в свое время на Украине, сейчас активно поднимается тема голодомора — геноцида, который якобы намеренно устроила советская власть чтобы провести этноцид целых народов.
Эксперт подчеркнул, что явных коммунистических лидеров в Казахстане не существовало, зато было много странных персонажей вплоть до священников-коммунистов.
«Основное коммунистическое рабочее движение действовало вдоль железнодорожной магистрали Оренбург-Ташкент, которую в 1904-1905 годах построили, и там ячейки какие-то были. В том же городе Верном (который сегодня Алматы) даже устава партии не было после революции. Местные коммунисты вообще непонятно откуда появились. То есть те идеологические конструкты, которые большевики пытались проводить в центральной части России, в Казахстане воспринимались с большой долей непонимания, для чего это нужно», — уточнил Полетаев.
По его словам, идеологическая работа в 1920-х годах была полностью провалена, отсюда возникли и бесконечные перекочевки, когда люди либо съедали свой скот, либо перегоняли за границу через Китай.
«Много чего было, а убежденных коммунистов очень мало. Все это и отражается на общем восприятии истории. Не только потому, что погибло много людей, но и потому, что многие потеряли свою историческую родину и немногие из них вернулись. Кто-то до сих пор живет в Китае, Афганистане или Турции», — уточнил политолог.
Если потом как-то более-менее все сложилось после Великой Отечественной войны, Казахстан не демонстрировал сепаратистские устремления и последним вышел из состава СССР, то 20-30-е годы были весьма трагичными, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.