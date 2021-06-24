В Казахстане в начале 1920х годов коммунистические идеи не сильно были распространены. Казахстан вынужден был участвовать в определенной степени чужой для него революции. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: В Казахстане будут критиковать Евразийский союз, но не выйдут из него © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт подчеркнул, что явных коммунистических лидеров в Казахстане не существовало, зато было много странных персонажей вплоть до священников-коммунистов.

«Основное коммунистическое рабочее движение действовало вдоль железнодорожной магистрали Оренбург-Ташкент, которую в 1904-1905 годах построили, и там ячейки какие-то были. В том же городе Верном (который сегодня Алматы) даже устава партии не было после революции. Местные коммунисты вообще непонятно откуда появились. То есть те идеологические конструкты, которые большевики пытались проводить в центральной части России, в Казахстане воспринимались с большой долей непонимания, для чего это нужно», — уточнил Полетаев.

По его словам, идеологическая работа в 1920-х годах была полностью провалена, отсюда возникли и бесконечные перекочевки, когда люди либо съедали свой скот, либо перегоняли за границу через Китай.

«Много чего было, а убежденных коммунистов очень мало. Все это и отражается на общем восприятии истории. Не только потому, что погибло много людей, но и потому, что многие потеряли свою историческую родину и немногие из них вернулись. Кто-то до сих пор живет в Китае, Афганистане или Турции», — уточнил политолог.

Если потом как-то более-менее все сложилось после Великой Отечественной войны, Казахстан не демонстрировал сепаратистские устремления и последним вышел из состава СССР, то 20-30-е годы были весьма трагичными, заключил собеседник издания.

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