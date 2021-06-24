Вопрос включения территории Украины в состав России носит не политический, а именно экономический характер, и с экономической точки зрения провести эту интеграцию вряд ли удастся. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Кроме того, указал политолог, и лояльному, и нелояльному населению нужно предоставить возможность зарабатывать, а учитывая, что на Украине разрушена экономика и разрушена промышленность, сделать это крайне сложно.

«Я понимаю, что мои коллеги на Украине пишут тексты, и за тексты им платить все равно будут. У них нет проблемы экономического выживания. А у большей части Украины есть проблема экономического выживания. Поэтому это население, оказавшись с России, точно так же, как оно сейчас приходит к Зеленскому, пойдет к Путину, и спросит: «Где наша хорошая жизнь?»», — пояснил Ищенко.

По его словам, можно снизить тарифы на услуги ЖКХ, привести в норму медицину и образования, но это не произойдет быстро, потому что Украина ушла дальше в плане деградации общества, и там очень трудно найти управленческие кадры, которые не будут воровать.

«В Украину можно вложить деньги, исходя из того, что там будет создана нормальная промышленность, и эта провинция начнет работать и сама себя обеспечивать. Но возможности такой нет. Потому что населения больше, чем она может обеспечить работой. Либо население оттуда надо вывозить (но кто хотел, тот давно уже выехал), либо туда надо завозить продукты и деньги. И эта проблема не одного года, не пяти лет, и не десяти лет», — уверен специалист.

Для того чтобы заново выстроить экономику Украины, ее население должно согласиться терпеть издержки во имя интеграции с Россией, но к тому времени на Украине почти не останется людей, заключил собеседник издания.