По данным издания, Ангела Меркель высказала эту идею после саммита в Женеве между Джо Байденом и Владимиром Путиным. Ее поддержал Эммануэль Макрон.
«Знакомые с ходом дискуссий источники сообщили, что постпреды, представляющие Берлин и Париж, на встрече в Брюсселе в среду застали врасплох другие европейские столицы, выдвинув новые предложения по поводу отношений с Кремлем», — цитирует Интерфакс Financial Times.
В статье отмечается, что Меркель призывает найти формат, который позволит ЕС вместе обратиться к России.
Ранее канцлер ФРГ заявила, что в Берлине приветствуют состоявшийся диалог президентов России и США. Она заявила, при всех противоречиях в мире страны должны постоянно «сохранять открытыми каналы для диалога».
Саммит Евросоюза состоится 24-25 июня. На нем планируется обсудить предложенную Еврокомиссией новую стратегию по взаимоотношениям с Россией.