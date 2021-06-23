Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон предложили Евросоюзу рассмотреть возможность приглашения в будущем на переговоры лидеров стран ЕС президента России Владимира Путина. Об этом 23 июня сообщает газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники, передает Интерфакс

Меркель поблагодарила Путина о за протянутую «руку примирения» после преступлений нацистов © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Ангела Меркель высказала эту идею после саммита в Женеве между Джо Байденом и Владимиром Путиным. Ее поддержал Эммануэль Макрон.

«Знакомые с ходом дискуссий источники сообщили, что постпреды, представляющие Берлин и Париж, на встрече в Брюсселе в среду застали врасплох другие европейские столицы, выдвинув новые предложения по поводу отношений с Кремлем», — цитирует Интерфакс Financial Times.

В статье отмечается, что Меркель призывает найти формат, который позволит ЕС вместе обратиться к России.

Ранее канцлер ФРГ заявила, что в Берлине приветствуют состоявшийся диалог президентов России и США. Она заявила, при всех противоречиях в мире страны должны постоянно «сохранять открытыми каналы для диалога».

Саммит Евросоюза состоится 24-25 июня. На нем планируется обсудить предложенную Еврокомиссией новую стратегию по взаимоотношениям с Россией.