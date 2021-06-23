В Донецкой Народной Республике готовы работать с предложенным Украиной планом урегулирования в Донбассе, если он не будет противоречить Минским соглашениям. Об этом 23 июня сказала полномочный представитель ДНР в Контактной группе, глава МИД Наталья Никонорова, передает Донецкое агентство новостей

Обстрелы и потери. Что происходит в Донбассе © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Для нас нет "хороших" или "плохих" проектов дорожной карты. Мы готовы работать и над украинским вариантом данного документа, вот только в таком случае Киеву необходимо изменить его таким образом, чтобы устранить все противоречия Минским соглашениям, из которых, по нашим оценкам, на 78 процентов состоит весь проект украинской делегации», — сказала Никонорова.

Она отметила, что в ЛДНР уже более 9 месяцев ждут от Киева ответа на предложенный республиками вариант дорожной карты по урегулированию в Донбассе. При этом, когда спустя месяц Киев представил свой «план шагов», выяснилось, что 78% этого документа грубо нарушают Минский комплекс мер.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет.

Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявляет, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена.

Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.