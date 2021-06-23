Тренерские способности наставников сборных России и Украины по футболу Станислава Черчесова и Андрея Шевченко еще до начала Евро-2020 (2021) вызывали скепсис. Об этом рассказал бывший руководитель пресс-службы ФК «Шахтер» (Донецк) Руслан Мармазов в интервью изданию Украина.ру

Руслан Мармазов: кто он © Олег Измайлов

Эксперт отметил, что Шевченко представляет собой мотиватора и флагмана, будучи обладателем «Золотого мяча» и других регалий, человека интересного, броского и современного, которому к тому же помогает работать целый тренерский штаб, но теперь он, видимо, будет подвергаться критике.

Что же касается Черчесова, то благодаря выступлению сборной на чемпионате мира-2018 он получил большой кредит доверия от всех на свете и мог себе позволить фактически что угодно, но теперь этого не будет, добавил журналист.

«Сам факт выступления на чемпионате Европы — это достаточный повод для того, чтобы терпеть конструктивную и неконструктивную критику», — констатировал Мармазов.

Если бы сборные России и Украины сошлись в очном поединке, или украинцы хотя бы сыграли в Санкт-Петербурге, это стало бы весьма драматичной историей, но это был бы пятипроцентный раствор футбола в политике, заключил собеседник издания.

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