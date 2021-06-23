Ранее сборные России и Украины провели заключительные матчи группового этапа чемпионата Европы по футболу. Сборная России крупно проиграла сборной Дании (1:4), заняла последнее место и вылетела из турнира. Сборная Украины уступила сборной Австрии (0:1), занимает третье место с разницей забитых и пропущенных мячей в 4:5.
Эксперт отметил, что Шевченко представляет собой мотиватора и флагмана, будучи обладателем «Золотого мяча» и других регалий, человека интересного, броского и современного, которому к тому же помогает работать целый тренерский штаб, но теперь он, видимо, будет подвергаться критике.
Что же касается Черчесова, то благодаря выступлению сборной на чемпионате мира-2018 он получил большой кредит доверия от всех на свете и мог себе позволить фактически что угодно, но теперь этого не будет, добавил журналист.
«Сам факт выступления на чемпионате Европы — это достаточный повод для того, чтобы терпеть конструктивную и неконструктивную критику», — констатировал Мармазов.
Если бы сборные России и Украины сошлись в очном поединке, или украинцы хотя бы сыграли в Санкт-Петербурге, это стало бы весьма драматичной историей, но это был бы пятипроцентный раствор футбола в политике, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.