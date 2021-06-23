Визит президента Грузии Саломе Зурабишвили к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому чисто символический и создан для укрепления украинско-грузинских отношений, поэтому угрозы для России не несет, сказал в интервью Украина.ру основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе

Эксперт утверждает, что каких-то серьезных решений от этой встречи ожидать не стоит, так как лидер Грузии не раз заявляла о том, что она не политик, а общественный деятель, который должен укреплять основы государства.

«Ее визит — это просто общественная деятельность, укрепление отношений между Грузией и Украиной, но не какая-та там встреча, которая ставит своей целью введения антироссийских санкций или вообще обсуждения вопроса РФ. Это просто не в ее компетенции», — сказал Сихарулидзе.

Арчил Сихарулидзе: В Грузии понимают, что никакого НАТО не будет, пока существует Россия © Sputnik / Vladimir Umikashvili

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 22 июня прибыла на Украину с официальным визитом. Ее украинский коллега Владимир Зеленский заявил, что Киев и Тбилиси намерены усилить двустороннее сотрудничество в сфере безопасности в Черноморском регионе.

Также, по его словам, Украину и Грузию объединяет совместная цель по приобретению членства в Европейском Союзе и НАТО.

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