Эксперт утверждает, что каких-то серьезных решений от этой встречи ожидать не стоит, так как лидер Грузии не раз заявляла о том, что она не политик, а общественный деятель, который должен укреплять основы государства.
«Ее визит — это просто общественная деятельность, укрепление отношений между Грузией и Украиной, но не какая-та там встреча, которая ставит своей целью введения антироссийских санкций или вообще обсуждения вопроса РФ. Это просто не в ее компетенции», — сказал Сихарулидзе.
По словам эксперта, отсутствие активности грузинского лидера связано в первую очередь с конституционной реформой, так как Грузия является парламентским государством, в котором президент выступает объединяющим фактором и общественным деятелем, но при этом не является серьезной политической фигурой.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили 22 июня прибыла на Украину с официальным визитом. Ее украинский коллега Владимир Зеленский заявил, что Киев и Тбилиси намерены усилить двустороннее сотрудничество в сфере безопасности в Черноморском регионе.
Также, по его словам, Украину и Грузию объединяет совместная цель по приобретению членства в Европейском Союзе и НАТО.
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