«Я думал, что меня уже ничем не удивить. Но специалисты подобрали мне японские контактные линзы. Увидел все — и даже больше», — заявил артист.
В ролике он предстал в кожаной кепке, рокерской куртке и декоративных очках, выполненных в виде ромбов. В итоге, посчитали поклонники, получился жуликоватый кот Базилио.
«Вылитый кот Базилио!», «Долбаный стыд!», «Пожелание для Киркорова, чтоб с этими линзами он смог увидеть себя таким, каким он на самом деле стал», — прокомментировали люди.
Персонаж сказки «Буратино» Алексея Толстого кот Базилио — отъявленный мошенник, который для сбора милостыни прикидывается слепым нищим. В отличие от своей сообщницы лисы Алисы он глуп, что делает кота комичным персонажем.
«Кот Базилио — нищий, вор, гнусный котище», — дразнил его Буратино в популярном фильме.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КАК ПРОТЯНУТЬ НА 10 ЛЕТ ДОЛЬШЕ: НАЗВАНЫ ПЯТЬ БРИТАНСКИХ СЕКРЕТОВ ДОЛГОЛЕТИЯ.
Киркоров — фигурант украинской базы «Миротворец», внесли его туда за якобы незаконное посещение Крыма. Кроме того, ему запрещен въезд в страну — как лицу, угрожающему национальной безопасности.
После вступления в должность президента Украины его бывшего коллеги и старого друга Владимира Зеленского певец ожидал, что ситуация изменится, а когда понял, что этого не произойдет, обвинил лидера Украины в предательстве.