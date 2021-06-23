Певец Филипп Киркоров похвастался подписчикам, что теперь может использовать очки не для того, чтобы видеть, а как дополнение к образу. И все это благодаря новым линзам. Соответствующее видео он разместил в Instagram 23 июня

«Я думал, что меня уже ничем не удивить. Но специалисты подобрали мне японские контактные линзы. Увидел все — и даже больше», — заявил артист.

«Филипп - копеешник»: поклонник из Витебска показал реальную «стоимость» Киркорова © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«Вылитый кот Базилио!», «Долбаный стыд!», «Пожелание для Киркорова, чтоб с этими линзами он смог увидеть себя таким, каким он на самом деле стал», — прокомментировали люди.

Персонаж сказки «Буратино» Алексея Толстого кот Базилио — отъявленный мошенник, который для сбора милостыни прикидывается слепым нищим. В отличие от своей сообщницы лисы Алисы он глуп, что делает кота комичным персонажем.

«Кот Базилио — нищий, вор, гнусный котище», — дразнил его Буратино в популярном фильме.

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Киркоров — фигурант украинской базы «Миротворец», внесли его туда за якобы незаконное посещение Крыма. Кроме того, ему запрещен въезд в страну — как лицу, угрожающему национальной безопасности.

После вступления в должность президента Украины его бывшего коллеги и старого друга Владимира Зеленского певец ожидал, что ситуация изменится, а когда понял, что этого не произойдет, обвинил лидера Украины в предательстве.