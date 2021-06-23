В Киеве ищут взрывчатку на Центральном и Южном железнодорожных вокзалах, в нескольких торгово-развлекательных центрах и отелях, передают 23 июня в пресс-службе Укрзализныци и полиции Киева

В Киеве «заминировали» мост Метро © Киев оперативный/Facebook

«Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве в связи с сообщением о якобы их заминировании. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы», — сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

«Сегодня "заминированы" ТРЦ и несколько гостиниц. ТРЦ — "Украина", "Гулливер" и "Глобус". По поводу названий гостиниц сказать не могу», — сказала пресс-секретарь полиции Шевченковского района Киева.

В полиции Киева отметили, что по указанным адресам выехали профильные службы и правоохранители. При необходимости из зданий проводится эвакуация.

Ранее, в начале июня, в Киеве «заминировали» мост Метро, а в мае — станции метро и торговые центры.