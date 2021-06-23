Около 15:00 полиции Киева на электронную почту поступило письмо о минировании ряда зданий в столице.
«Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве в связи с сообщением о якобы их заминировании. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы», — сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
«Сегодня "заминированы" ТРЦ и несколько гостиниц. ТРЦ — "Украина", "Гулливер" и "Глобус". По поводу названий гостиниц сказать не могу», — сказала пресс-секретарь полиции Шевченковского района Киева.
В полиции Киева отметили, что по указанным адресам выехали профильные службы и правоохранители. При необходимости из зданий проводится эвакуация.
Ранее, в начале июня, в Киеве «заминировали» мост Метро, а в мае — станции метро и торговые центры.