Нынешнее вооружение позволяет нашей стране, в том числе в Приднестровье, решить любые военно-стратегические операции путем десантирования и других вариантов. Об этом рассказал военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Александр Жилин: Сегодня США создали ситуацию, которая угрожает безопасности всей Европы © Twitter, Александр Жилин Вадим Красносельский на встрече с послом России в Молдавии Олегом Васнецовым заявил о том, что Тирасполь выйдет из подписанных с Молдавией соглашений, если Кишинев не будет выполнять свои обязательства.

Специалист подчеркнул, что для защиты Приднестровья России вовсе необязательно применять силу, тем более, что у нее уже был опыт защиты региона, когда миротворческими силами командовал генерал Лебедь.

«Когда только начался этот конфликт, я работал вместе с генералом Лебедем. Сперва Александр Иванович дал команду нашим войскам ответить «доблестной кишиневской армии» и остановить ее агрессию против Приднестровья, на это ушло где-то 1 час 40 минут. А потом он появился в телевизоре и сказал почти следующее: «Мне до лампочки, из чего будет произведен выстрел. Из пистолета, из пушки или из рогатки. Если в сторону Приднестровья произойдет хоть один выстрел, я буду обедать в Кишиневе». И на этом все закончилось. Потому что все поняли, что он будет обедать в Кишиневе — и никто его не остановит. Даже Ельцин», — вспоминает Жилин.

У России есть прекрасное оружие и прекрасный личный состав, но ей надо уметь демонстрировать политическую волю, заключил собеседник издания.

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