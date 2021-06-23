Украинская певица Тина Кароль представила поклонникам новую коллаборацию. На этот раз артистка презентовала носки, которые она совместно с брендом колготок и белья GIULIA, посвятила своему новому альбому «Красиво». Соответствующий пост в Instagram она разместила 23 июня

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Ранее фолловеры артистки уже просили ее создать совместный товар с брендом нижнего белья, чтобы насладиться откровенными снимками певицы, но пока Кароль не отвечает на призывы фанатов, ограничиваясь оголением ног.

«До нижнего белья уже близко», «Я требую нижнее белье, ну сколько можно уже?» — написали пользователи.

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Тина Кароль известна своим сотрудничеством с различными брендами: певица уже рекламировала ювелирные украшения, коллекцию обуви и даже авторскую свечу в виде обнаженной Кароль.

В одном из интервью певица заявила, что артист не может зарабатывать только сценой, ведь эта сфера деятельности довольно рискованная, что хорошо показал карантин. Поэтому, призналась вокалистка, она пробует другие возможные варианты.