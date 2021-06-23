Эксперт утверждает, что отменяют брони и уезжают из Ялты единицы. По его словам, в основном люди все же остаются в Крыму и надеются на продолжение курортного сезона.
«Гораздо больше отдыхающих приезжают, чем уезжают. Вряд ли это каким-то образом отразится на курортном сезоне», — сказал Царев.
Специалист напомнил, как на следующий день после наводнения толпы отдыхающих вышли гулять по расчищенной части набережной и купаться в море, хоть это и было запрещено Роскомнадзором.
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В середине июня в нескольких городах Крыма произошло наводнение, ставшее следствием мощного циклона. В результате стихийного бедствия были подтоплены Керчь и Ялта, пострадали также Феодосия, Ленинский и Кировский районы полуострова. В настоящее время в регионе введен режим ЧС.