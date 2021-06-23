На данный момент больше отдыхающих приезжают в Крым, чем уезжают оттуда, поэтому на курортном сезоне ситуация с затоплением никак не отразится, сказал в интервью Украина.ру экс-депутат Верховной Рады Олег Царев

Россияне предпочли Турции курорты в Крыму © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

«Гораздо больше отдыхающих приезжают, чем уезжают. Вряд ли это каким-то образом отразится на курортном сезоне», — сказал Царев.

Специалист напомнил, как на следующий день после наводнения толпы отдыхающих вышли гулять по расчищенной части набережной и купаться в море, хоть это и было запрещено Роскомнадзором.

Полный текст интервью читайте здесь

В середине июня в нескольких городах Крыма произошло наводнение, ставшее следствием мощного циклона. В результате стихийного бедствия были подтоплены Керчь и Ялта, пострадали также Феодосия, Ленинский и Кировский районы полуострова. В настоящее время в регионе введен режим ЧС.