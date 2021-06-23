Украинская певица, бывший депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Злата Огневич, ставшая героиней второго сезона шоу «Холостячка», посоветовала, как не надо себя вести на первом свидании. Соответствующий пост в Instagram она разместила 23 июня

Устал от Мендель: Зеленский предпочел мужчину красавице - пресс-секретарю © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Увлекательно рассказывать о своих бывших, ваших первых поцелуях со всеми горячими подробностями; спеть ему песенку Santa baby, в которой девушка просит подарить кольцо от Tiffany, кабриолет, яхту, платиновую шахту. При этом мило улыбаться и говорить: "Это моя любимая песенка"», — написала певица.

Помимо этих пунктов она добавила в список громкий смех «с легким похрюкиванием» и уменьшительно-ласкательные прозвища типа «котик». И наконец, самое главное, уверена Огневич, что нужно сделать, если кавалер не понравился — занять у него на первом свидании денег.

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Злата Огневич, по паспорту Инна Бордюг, — украинская певица и телеведущая, представляла Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2013», депутат Верховной Рады VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

В настоящее время артистка принимает участие в шоу «Холостячка», где выбирает себе мужчину сердца из 25кандидатов.