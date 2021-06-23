Глава МИД Украины обвинил Россию в «агрессивной и провокационной» политике в Черном и Азовском морях, оккупации и милитаризации Крыма. Он заявил, что действия России составляют «постоянную угрозу Украине и союзникам».
«Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие членов НАТО с Украиной в Черном море», — написал Кулеба.
Ранее в Минобороны Украины сообщили, что Силы специальных операций Украины, Великобритании и США провели совместную тренировку на эсминце Defender ВМФ Великобритании.
Черноморский флот совместно с пограничниками остановил нарушение эсминцем российской границы у мыса Фиолент. После предупреждения о заходе в территориальные воды РФ по эсминцу открыли предупредительную стрельбу с пограничного судна. Затем самолёт Су-24м сбросил четыре бомбы по курсу его движения.
В Республике Крым действия эсминца назвали сознательной провокацией. Военный атташе Великобритании в Москве вызван в Минобороны РФ.