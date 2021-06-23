После инцидента с эсминцем Великобритании в территориальных водах РФ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в провокационной политике и заявил, что Украине необходимо качественно новое взаимодействие с НАТО в Черноморском регионе. Об этом он написал 23 июня в Twitter

Бомбили, но не утонул: Россия дала от ворот поворот британскому эсминцу © © REUTERS / Yoruk Isik

«Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие членов НАТО с Украиной в Черном море», — написал Кулеба.

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что Силы специальных операций Украины, Великобритании и США провели совместную тренировку на эсминце Defender ВМФ Великобритании.

Черноморский флот совместно с пограничниками остановил нарушение эсминцем российской границы у мыса Фиолент. После предупреждения о заходе в территориальные воды РФ по эсминцу открыли предупредительную стрельбу с пограничного судна. Затем самолёт Су-24м сбросил четыре бомбы по курсу его движения.

В Республике Крым действия эсминца назвали сознательной провокацией. Военный атташе Великобритании в Москве вызван в Минобороны РФ.