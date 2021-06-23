Пассажиры «Укрзализныци» поделились впечатлениями от поездок в «люксовых» купе поездов, некоторые из которых с приходом жары превратились в сауны из-за неработающих кондиционеров. Глава правления благотворительной организации «Восток SOS» Юлия Красильникова рассказала об этом на своей странице в Facebook 22 июня

Украинская актриса едва не задохнулась в вагоне «Укрзализницы» — видео © Facebook, Євген Кравцов

«Кондиционер, по версии проводницы, "уже включен, просто так работает". В коридоре, где открыты все окна и есть минимальный воздух, +31. В купе окно не открывается и температура еще выше», — написала Красильникова.

По мнению пассажирки, «за эту золотую пыточную на колесах сажать нужно».

У перевозчика извинились перед девушкой за «негативный опыт», с которым она столкнулась, и пообещали зафиксировать жалобу.