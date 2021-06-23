Она отметила, что ехала из Ужгорода в Лисичанск в купе класса «люкс», за который заплатила 717 гривен (1906 руб.).
«Кондиционер, по версии проводницы, "уже включен, просто так работает". В коридоре, где открыты все окна и есть минимальный воздух, +31. В купе окно не открывается и температура еще выше», — написала Красильникова.
По мнению пассажирки, «за эту золотую пыточную на колесах сажать нужно».
У перевозчика извинились перед девушкой за «негативный опыт», с которым она столкнулась, и пообещали зафиксировать жалобу.