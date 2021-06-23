«По результатам анализа действующих международных договоров в рамках СНГ на предмет их соответствия национальным интересам считаем нецелесообразным дальнейшее участие Украины в соглашении о сотрудничестве в области туризма, заключенном 23 декабря 1993 года в г. Ашхабаде, и соглашении о Совете по туризму государств-участников Содружества Независимых Государств, заключенном 30 мая 2012 года в г. Ашхабаде», — говорится в пояснительной записке к документу.
В Кабмине отметили, что одной из сторон данного соглашения является Российская Федерация, и в связи с «вооруженной агрессией РФ против Украины» Киев прекратил фактическое сотрудничество, а перспективы его налаживания отсутствуют.
Сотрудничество с остальными странами-сторонами соглашения в сфере туризма и соглашения о Совете по туризму государств СНГ обеспечивается в рамках двусторонних договоров.
Ранее Киев прекратил действие соглашения между Кабмином и правительством РФ о сотрудничестве в области туризма.