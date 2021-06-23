Кабинет министров Украины разорвал соглашение о сотрудничестве в сфере туризма, а также соглашение о Совете по туризму государств СНГ. Об этом 23 июня сообщил «Укринформ»

«По результатам анализа действующих международных договоров в рамках СНГ на предмет их соответствия национальным интересам считаем нецелесообразным дальнейшее участие Украины в соглашении о сотрудничестве в области туризма, заключенном 23 декабря 1993 года в г. Ашхабаде, и соглашении о Совете по туризму государств-участников Содружества Независимых Государств, заключенном 30 мая 2012 года в г. Ашхабаде», — говорится в пояснительной записке к документу.

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Сотрудничество с остальными странами-сторонами соглашения в сфере туризма и соглашения о Совете по туризму государств СНГ обеспечивается в рамках двусторонних договоров.

Ранее Киев прекратил действие соглашения между Кабмином и правительством РФ о сотрудничестве в области туризма.