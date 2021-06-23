«Одной из важнейших задач было воссоздание максимально реалистичных условий эксперимента: тысяч листьев и частиц пыльцевых зерен, сотен стеблей и скопления людей в 65 шагах от ивы», — рассказали авторы эксперимента.
Компьютерное моделирование ситуации показало, что связь между цветением и всплесками заражения — прямая. Оказалось, что пыльца фактически является для коронавируса удобным транспортным средством на пути к дыхательным путям человека.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПОДРУЖКА FACE МАРЬЯНА РО НАЗВАЛА ГОРДОНА ЖЕЛТЫМ И НЕКАЧЕСТВЕННЫМ ЖУРНАЛИСТОМ.
На основе полученных данных ученые предположили, что названной ранее дистанции в два метра недостаточно, чтобы защититься от заражения COVID-19.