Ученые из кипрскогого Университета Никосии решили выяснить, как наличие различных частиц в воздухе, в частности, пыльцы деревьев влияет на распространение коронавируса, и пришли к шокирующим результатам. Об этом 23 июня написала газета Daily Mail

«Одной из важнейших задач было воссоздание максимально реалистичных условий эксперимента: тысяч листьев и частиц пыльцевых зерен, сотен стеблей и скопления людей в 65 шагах от ивы», — рассказали авторы эксперимента.

Бомбили, но не утонул: Россия дала от ворот поворот британскому эсминцу © © REUTERS / Yoruk Isik

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На основе полученных данных ученые предположили, что названной ранее дистанции в два метра недостаточно, чтобы защититься от заражения COVID-19.