«Где Великобритания и где Крым? Чего вы сюда полезли? Какие интересы могут быть у них в Черном море у берегов Крыма? Надо с этим заканчивать и прекратить эту возню. Есть договоры, есть границы, которые надо строго соблюдать», — сказал Фикс.
Он заявил, что в данном случае налицо «сознательная провокация, никакой ошибки со стороны британского эсминца быть не может».
Ранее Черноморский флот совместно с пограничниками остановил нарушение британским эсминцем Defender российской границы у мыса Фиолент.
После предупреждения о заходе в территориальные воды РФ по эсминцу открыли предупредительную стрельбу с пограничного судна. Затем самолёт Су-24м сбросил четыре бомбы по его курсу движения.