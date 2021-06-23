Заход эсминца Великобритании в территориальные воды России 23 июня был сознательной провокацией. Об этом заявил первый вице-спикер парламента Республики Крым Ефим Фикс, передает РИА Новости

«Где Великобритания и где Крым? Чего вы сюда полезли? Какие интересы могут быть у них в Черном море у берегов Крыма? Надо с этим заканчивать и прекратить эту возню. Есть договоры, есть границы, которые надо строго соблюдать», — сказал Фикс.

Бомбили, но не утонул: Россия дала от ворот поворот британскому эсминцу © © REUTERS / Yoruk Isik

Ранее Черноморский флот совместно с пограничниками остановил нарушение британским эсминцем Defender российской границы у мыса Фиолент.

После предупреждения о заходе в территориальные воды РФ по эсминцу открыли предупредительную стрельбу с пограничного судна. Затем самолёт Су-24м сбросил четыре бомбы по его курсу движения.