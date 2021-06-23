Британские ученые из Университета Саутгемптона выяснили, что употребление кофе снижает риск смерти от хронических заболеваний печени на 49%, передает The Guardian 22 июня

Летний рацион: медики предостерегли украинцев от суши и кофе © CC0, Pixabay выводам исследователей, если пить до четырех чашек в день, это будет идти только на пользу.

Команда изучила состояние печени участников эксперимента в течение почти 11 лет, обнаружив 3600 случаев хронического заболевания печени, 301 смертельный исход и 1839 случаев простой жировой болезни печени.

Анализ показал, что после учета таких факторов, как индекс массы тела, потребление алкоголя и статус курения, у тех, кто пил любое количество кофе и любого сорта, риск развития хронического заболевания печени или ожирения печени был на 20% ниже, чем у тех, кто не употреблял напиток. У любителей кофе также в два раза ниже риск смерти от хронического заболевания печени.

При этом вид кофе не играет роли — он может быть как растворимым, так и зерновым или молотым и не содержать кофеин.