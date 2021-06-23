Устал от Мендель: Зеленский предпочел мужчину красавице - пресс-секретарю

Новым пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского станет ведущий новостей телеканала «Украина 24» Сергей Никифоров, сообщает 23 июня НВ со ссылкой на источники, близкие к главе государства

До «Украины 24» Никифоров работал на телеканале Euronews. Известно, что официально его представят уже до конца этой недели. А экс-журналистка Юлия Мендель, которая еще занимает эту должность, сосредоточится на работе с иностранными СМИ. Кстати, украинские СМИ сообщали, что она беременна от Зеленского.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляка заявил, что причин отставки Мендель две: «крайне жесткий режим работы с президентом» и «феерическая атака» хейтеров.

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Авторы тех, что понравились руководству страны, таких было примерно десять человек, прошли собеседование у главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака и ответственного за медианаправление ОП Михаила Подоляка.

Потом претенденты выполняли уже практические задания, в частности, на умение отвечать на каверзные вопросы журналистов, а уже финальное собеседование с двумя финалистами провел сам Зеленский.

В ОП уточнили, что конкурс проводился в закрытой форме, дабы обезопасить кандидатов от атак хейтеров. А вот Сергею Никифорову, скорее всего, наоборот, нужно к ним готовиться: в Офисе президента рассматривают возможность введения еженедельных брифингов пресс-секретаря.