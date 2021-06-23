Межфракционное объединение «За демократическую Беларусь» в Раде зарегистрировало постановление о полном прекращении дипломатических отношений с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщается 23 июня на сайте Рады

«Диктатор Лукашенко допустил так называемую «Генпрокуратуру «ЛНР» провести допрос политзаключенного Романа Протасевича. Де-факто, это означает признание этих «республик» и сотрудничество с террористами. Как глава МФО «За демократическую Беларусь», считаю это абсолютно незаконным», — заявил глава межфрационного объединения Алексей Гончаренко.

Рада предложила прекратить любые отношения с Белоруссией © sb.by

23 мая самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс, совершил незапланированную посадку в аэропорт «Минск». На борту самолета находился основатель крупнейшего оппозиционного белорусского канала в Telegram NEXTA Роман Протасевич. Его задержали.

Ранее лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий подтвердил, что Протасевич участвовал в военной операции украинских силовиков в Донбассе вместе с батальоном «Азов». При этом он опроверг, что Протасевич служил в украинском добровольческом батальоне. По его словам, Протасевич там находился в качестве журналиста.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.