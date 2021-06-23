Черноморский флот совместно с пограничниками остановил нарушение британским эсминцем Defender российской границы у мыса Фиолент, что на юго-западном побережье Крыма. Об этом 23 июня сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на Министерство обороны

Украина и Великобритания подписали контракт о строительстве военных кораблей © dumskaya.net

Команда британского корабля не реагировала, тогда в 12:06 и 12:08 по нему была открыта предупредительна стрельба с пограничного судна, а спустя еще девять минут самолёт Су-24м сбросил четыре бомбы ОФАБ-250 по курсу движения эсминца.

В итоге в 12:23 британский корабль покинул границы Российской Федерации, а атташе при посольстве Великобритании вызвали в российское военное ведомство.

На инцидент уже отреагировал сенатор Алексей Пушков, заявивший, что Британия «лежит в других морях» и ее эсминец явно не ставил целью защищать собственную безопасность.

«Единственный ответ — устраивал провокацию, проверял реакцию России, создавал основу для нового международного скандала и нового приступа антироссийской истерии», — сказал Пушков.

Кстати, сегодня Украина и Грузия обсуждали усиление сотрудничества в сфере безопасности в Черном море. В ходе брифинга глава украинского государства Владимир Зеленский подчеркнул, что эта территория должна быть безопасной и свободной для судоходства.

Ранее эту мысль более жестко сформулировал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, сказавший, что «Черное море не должно быть «российским озером».