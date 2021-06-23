«Мы говорили об Украине, о переговорах в четырехстороннем формате по урегулированию конфликта на востоке. Очевидно, что никто не может быть доволен статус-кво, минские соглашения должны реализовываться, и нам нужна в "нормандском формате" новая динамка, поэтому мы сейчас работаем над содержательными предпосылками для встречи министров иностранных дел. Очень хорошо и полезно иметь при этом поддержку США», — сказал Маас.
В 2014 году власти Украины начали военную операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, и встреч в «нормандском формате» (РФ, ФРГ, Россия, Франция).