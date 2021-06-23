Глава министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас обсудил урегулирование на Украине с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает 23 июня РИА Новости

Маас предупредил о том, что жители Восточной Европы могут почувствовать себя людьми второго сорта © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В 2014 году власти Украины начали военную операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, и встреч в «нормандском формате» (РФ, ФРГ, Россия, Франция).