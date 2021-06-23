Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте Украины презентовал 23 июня в Киеве информационную брошюру «В случае чрезвычайной ситуации или войны», в которой собраны практические советы о том, как себя вести в момент непосредственной угрозы со стороны РФ, передает РИА Новости

Война между Украиной и Россией: Константин Сивков дал свой прогноз © кадр видео Украина.ру Любови Цибульской, идея создания брошюры возникла после эскалации ситуации на российско-украинской границе.

«Мы взяли за образец шведскую брошюру, которая является чрезвычайно короткой, но содержит практические советы. Эту брошюру очень легко и быстро можно прочитать в момент непосредственной угрозы. Она содержит советы о том, как подготовить свой дом, что делать во время артобстрелов, во время обстрелов из стрелкового оружия. Наибольшей ценностью этой брошюры является то, что мы включили советы о том, как вести себя в информационном поле и противостоять дезинформации», — рассказала она.

Цибульская отметила, что брошюра будет распространяться и онлайн, и в печатном виде. Всего будет отпечатано около 100 тысяч экземпляров, которые будут распространяться, прежде всего, в южных и восточных областях Украины.

«В этой брошюре мы не говорим о какой-то абстрактной угрозе, мы четко называем агрессора агрессором, Россию — оккупантом», — подчеркнула глава центра информбезопасности.

Она добавила, что брошюра будет переведена на разные языки, в том числе на русский, английский и крымскотатарский. Цибульская также рассказала о планах в дальнейшем подготовить пособие для журналистов о том, как освещать конфликт в Донбассе, и напечатать брошюру с советами о том, как «защититься от дезинформации».

Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, что никому не угрожает.