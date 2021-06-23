Кабинет министров Украины 23 июня собрался на заседание, на котором рассматривались кадровые вопросы. О том, какие решения были приняты, депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко рассказал в своем Telegram-канале

Кабмин Украины обещает повышение минимальной зарплаты © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк данным, на должность первого замглавы Института нацпамяти Украины был назначен Максим Ярмистый. Кирилл Домбровский стал первым замглавы Госагентства развития туризма, Юрий Журавлев — исполняющим обязанности директора госпредприятия «Финансирование инфраструктурных проектов», Александр Гомон — председателем Обуховской районной госадминистрации Киевской области, а Андрей Шибаев — первым замглавы Херсонской облгосадминистрации. В то же время правительство уволило Олега Баздуганова с должности первого замглавы Госагентства рыбного хозяйства Украины и Андрея Глазкова с посла первого зампредседателя Госслужбы морского и речного транспорта Украины.