По его данным, на должность первого замглавы Института нацпамяти Украины был назначен Максим Ярмистый.
Кирилл Домбровский стал первым замглавы Госагентства развития туризма, Юрий Журавлев — исполняющим обязанности директора госпредприятия «Финансирование инфраструктурных проектов», Александр Гомон — председателем Обуховской районной госадминистрации Киевской области, а Андрей Шибаев — первым замглавы Херсонской облгосадминистрации.
В то же время правительство уволило Олега Баздуганова с должности первого замглавы Госагентства рыбного хозяйства Украины и Андрея Глазкова с посла первого зампредседателя Госслужбы морского и речного транспорта Украины.