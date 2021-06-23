Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Грузия намерены усилить двустороннее сотрудничество в сфере безопасности в Черноморском регионе. Об этом 23 июня он заявил на брифинге с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, который транслировали украинские телеканалы

«Одной из главных задач Украины и Грузии является усиление сотрудничества в сфере безопасности в Черноморском регионе. Черное море должно быть безопасной акваторией, свободной для судоходства», — заявил Зеленский.

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Также, по его словам, Украину и Грузию объединяет совместная цель по приобретению членства в Европейском Союзе и НАТО.