«Одной из главных задач Украины и Грузии является усиление сотрудничества в сфере безопасности в Черноморском регионе. Черное море должно быть безопасной акваторией, свободной для судоходства», — заявил Зеленский.
Украинский президент также отметил, что Украина уже активно работает над усилением сотрудничества в Черноморском регионе со странами-партнерами, в том числе с Грузией. Зеленский выразил надежду на прогресс.
Также, по его словам, Украину и Грузию объединяет совместная цель по приобретению членства в Европейском Союзе и НАТО.