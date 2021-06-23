Крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» рассматривает возможность строительства собственной солнечной электростанции, а также проанализируют приобретения ТЭС. Об этом 23 июня заявил глава «Криворожстали» Мауро Лонгобардо в интервью «Европейской правде»

Отмечается, что у предприятия достаточно пустых территорий для строительства, например, солнечных электростанций. Для того чтобы завод работал, по его словам, требуется мощность в 450 МВт.

«Здесь главное — понять эффективность технологий. Важны сезонность и погодные условия, количество солнечных дней в Кривом Роге», — заявил Лонгобардо.

По его словам, предприятию также было бы интересно проанализировать приобретение Криворожской ТЭС при продаже своих тепловых электростанций.

От «Криворожстали» до «ArcelorMittal Кривой Рог». Грустная история металлургического гиганта © Facebook, АрселорМіттал Кривий Ріг Лакшми Миттал. Впоследствии его переименовали из «Криворожстали» в «АрселорМиттал Кривой Рог».

Европейский союз планирует с 2023 года начать взимать пошлину за выбросы углерода при импорте ряда товаров, включая сталь, цемент и электричество, которые произведены с использованием «грязной» энергетики.

Для Украины это будет серьезный удар по экономике, так как один из основных источников валютных поступлений в страну — экспорт металлопродукции.

При этом, по словам энергоэксперта Дмитрия Марунича, украинские власти пока ничего не делают, чтобы решить данную проблему и защитить отечественных производителей.