Отмечается, что у предприятия достаточно пустых территорий для строительства, например, солнечных электростанций. Для того чтобы завод работал, по его словам, требуется мощность в 450 МВт.
«Здесь главное — понять эффективность технологий. Важны сезонность и погодные условия, количество солнечных дней в Кривом Роге», — заявил Лонгобардо.
По его словам, предприятию также было бы интересно проанализировать приобретение Криворожской ТЭС при продаже своих тепловых электростанций.
Завод «Криворожсталь» 15 лет назад приватизировал индийский миллиардер Лакшми Миттал. Впоследствии его переименовали из «Криворожстали» в «АрселорМиттал Кривой Рог».
Европейский союз планирует с 2023 года начать взимать пошлину за выбросы углерода при импорте ряда товаров, включая сталь, цемент и электричество, которые произведены с использованием «грязной» энергетики.
Для Украины это будет серьезный удар по экономике, так как один из основных источников валютных поступлений в страну — экспорт металлопродукции.
При этом, по словам энергоэксперта Дмитрия Марунича, украинские власти пока ничего не делают, чтобы решить данную проблему и защитить отечественных производителей.