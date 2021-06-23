«Министр и я говорили об одной из тем разногласий, о трубопроводе "Северный поток 2". Мы по-прежнему считаем его угрозой для европейской энергетической безопасности, у Германии другой взгляд — это случается время от времени даже среди друзей. Мы будем работать над разногласиями, продвигаясь вперед по другим вопросам», — сказал Блинкен.
Блинкен назвал «Северный поток — 2» «геополитическим проектом России, потенциально угрожающим Украине и другим странам». Госсекретарь добавил, что США ведет с ФРГ переговоры с целью достичь гарантий, что СП-2 не нанесет ущерб Украине.
В середине июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет настаивать на остановке строительства «Северного потока — 2», поскольку считает его «экономическим оружием» против себя, Европы и США.
Ранее администрация президента США Джо Байдена приняла решение не вводить санкции в отношении компании-оператора газопровода «Северный поток-2».