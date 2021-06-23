Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о разногласиях Германии и США по вопросу газопровода «Северный поток - 2». Об этом он заявил на пресс-конференции 23 июня по итогам встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, передает РИА Новости

«Министр и я говорили об одной из тем разногласий, о трубопроводе "Северный поток 2". Мы по-прежнему считаем его угрозой для европейской энергетической безопасности, у Германии другой взгляд — это случается время от времени даже среди друзей. Мы будем работать над разногласиями, продвигаясь вперед по другим вопросам», — сказал Блинкен.

«Северный поток - 2»: Байден против Госдепа, ультиматум Зеленского Европе и укладка второй ветки газопровода по плану © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

В середине июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет настаивать на остановке строительства «Северного потока — 2», поскольку считает его «экономическим оружием» против себя, Европы и США.

Ранее администрация президента США Джо Байдена приняла решение не вводить санкции в отношении компании-оператора газопровода «Северный поток-2».