За неполный год недоверие украинцев к Национальной полиции и Службе безопасности Украины выросло с -25% до -31% к обеим структурам одинаково. Об этом 23 июня свидетельствуют данные опроса Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» и социологической службы Центра Разумкова

Опросы провели в июле 2020 года и в мае 2021 года. Отмечается, что общий баланс доверия ко всем правоохранительным органам остается отрицательным.

Агенты СБУ, СВР и ГУР в России. Как в РФ борются с украинскими шпионами © ФСБ РФ / ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

Наилучшая положительная динамика за последние десять месяцев наблюдается относительно Национального антикоррупционного бюро Украины. Баланс улучшился с —59% до —49%.

Центр Разумкова и «Демократические инициативы» провели общенациональное исследование 14-19 мая 2021 года во всех регионах Украины по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.