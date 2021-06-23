Опросы провели в июле 2020 года и в мае 2021 года. Отмечается, что общий баланс доверия ко всем правоохранительным органам остается отрицательным.
По данным социологов, несколько улучшился показатель доверия к Министерству внутренних дел (с —46% до —43%), Государственного бюро расследований (с —47% до —43%), прокуратуры (-58% к —52%) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (-60 % до —52%).
Наилучшая положительная динамика за последние десять месяцев наблюдается относительно Национального антикоррупционного бюро Украины. Баланс улучшился с —59% до —49%.
Центр Разумкова и «Демократические инициативы» провели общенациональное исследование 14-19 мая 2021 года во всех регионах Украины по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.
Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.