Песков отметил, что ввести локдаун в связи с распространением коронавируса могут власти отдельного региона, однако пока ни в одном регионе о таких планах не сообщали.
«Здесь уже не важно, что мы считаем, здесь важно, какие решения принимает в рамках особых полномочий регион. Именно регион определяет те меры, которые должны приниматься в текущих условиях. Мы не располагаем информацией, что кто-то обсуждает полный локдаун», — сказал пресс-секретарь президента.
По данным на 23 июня, в России зафиксировано 17 594 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Скончались 548 человек, выздоровело 12 660 пациентов. За все время пандемии коронавирус в России выявили у 5 368 513 человек, 1 130 895 пациентов умерли.