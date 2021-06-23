Российские власти не планируют вводить локдаун на федеральном уровне. Об этом 23 июня сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

«Здесь уже не важно, что мы считаем, здесь важно, какие решения принимает в рамках особых полномочий регион. Именно регион определяет те меры, которые должны приниматься в текущих условиях. Мы не располагаем информацией, что кто-то обсуждает полный локдаун», — сказал пресс-секретарь президента.

По данным на 23 июня, в России зафиксировано 17 594 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Скончались 548 человек, выздоровело 12 660 пациентов. За все время пандемии коронавирус в России выявили у 5 368 513 человек, 1 130 895 пациентов умерли.