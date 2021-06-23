Биолог, ссылаясь на комментарии врачей, пояснила, что индийский штамм коронавируса «Дельта» поражает легкие гораздо быстрее, чем известный уханьский штамм. Поэтому времени, чтобы спасти пациента, совсем мало.
«Пациент поступает в больницу с КТ-2 (вторая степень поражения, выявленная с помощью компьютерной томографии. — Ред.), завтра у него уже КТ-3, а послезавтра он в реанимации», — сказала Баранова.
Она пояснила, что новый штамм сейчас изучают специалисты, и возможно, через полгода они смогут точнее сказать, из-за каких мутаций вирус стал так быстро развиваться.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил, что индийский штамм коронавируса не является более летальным, но при этом он более заразный. По данным ВОЗ, он распространился более чем в 80 странах и продолжает мутировать.