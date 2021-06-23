При заражении индийским штаммом коронавируса заболевание развивается стремительно, быстрее происходит поражение легких. Об этом сказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова в комментарии «Ленте.ру» 23 июня

НАН Украины предсказала стремительное распространение индийского штамма коронавируса © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

«Пациент поступает в больницу с КТ-2 (вторая степень поражения, выявленная с помощью компьютерной томографии. — Ред.), завтра у него уже КТ-3, а послезавтра он в реанимации», — сказала Баранова.

Она пояснила, что новый штамм сейчас изучают специалисты, и возможно, через полгода они смогут точнее сказать, из-за каких мутаций вирус стал так быстро развиваться.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил, что индийский штамм коронавируса не является более летальным, но при этом он более заразный. По данным ВОЗ, он распространился более чем в 80 странах и продолжает мутировать.